Covid-19 : Le Dr Madoky Diop alerte sur la situation épidémiologique de Thiés avec le variant delta qui fait des ravages

Le médecin coordonnateur du centre de traitement des épidémies de Thiés ( Ahmadou sakhir Ndiéguéne) , Dr Madoky Diop a fait une sortie récente pour alerter sur la situation alarmante de la pandémie qui sévit dans le pays et notamment en ce qui concerne la région de Thiés.

Il est d’avis que les populations ont négligées les consignes édictées par les médecins , ce qui a causé en partie cette recrudescence des cas et cette 3éme vague plus que meurtrière.

Le CTE de l’hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguéne a été redéployé au maximum de sa capacité avec une totale réouverture pour accueillir le maximum de malades.

Actuellement c’est le rush fait-il savoir avec ce variant delta au moins 5 à 7 sollicitations par jour en plus d’une liste d’attente.

Il lance l’alerte rouge « ce virus est très rapide et il y’a beaucoup de morts, il peut toucher n’importe quelle partie du corps en l’occurrence les poumons »

Il incite ainsi les populations à aller se faire vacciner, car c’est le seul moyen pour l’instant de lutter contre le Covid-19, les vaccins n’empêchent pas de chopper le virus, mais la personne vaccinée est à l’abri des formes graves du virus.

Une 3éme vague qui touche beaucoup les jeunes

Le constat est général et les spécialistes l’ont confirmé, beaucoup de jeunes sont tombés au front lors de leur combat avec ce virus , en effet le virus a connu des mutations et le variant delta contrairement à la 1iére forme du virus qui touchait plus les personnes âgées, s’attaque désormais aux jeunes.

Et d’ailleurs pas que les jeunes , pas plus qu’hier, le Dr Idrissa Demba Ba, pédiatre à l’hôpital des enfants, déclarait que beaucoup de bébés et jeunes enfants sont durement touchés par le coronavirus. Les plus jeunes sont âgés d’un mois, d’autres entre 2 et 7 ans. Une situation inédite et inquiétante selon le médecin qui alerte sur cette nouvelle tournure de la pandémie.

Les poumons , organes attaqués par le virus

Le Pr El Hadj Niang, chef de service radiologie de l’hôpital le dantec a révélé que : d’après les résultats des scanners thoraciques de patients atteints de Covid-19, les poumons sont gravement affectés « parfois nous avons une amputation de 90% du poumon » confie-t-il.

Cette révélation renseigne à suffisance sur la gravité de la situation sanitaire due à ce variant delta.

Le message commun des médecins et autres spécialistes, c’est d’aller se faire vacciner, respecter les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres.