4 cas communautaires entre Dakar et Thiès sur le bilan du jour

Sur le bilan Covid-19 de ce lundi 25 mai 2020, on retiendra que les examens virologiques ont donné les résultats suivants : sur 1091 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 07, 60 %. Dans les détails, les 79 sont des contacts suivis par les services hospitaliers, et les 4, des cas issus de la transmission communautaire ainsi repartis : Scat-Urbam (1), Cité APECSY (1) Rufisque (1) et Thiès (1). 59 Patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ; 15 cas graves sont toujours en réanimation.

Au total, le Sénégal en est à ce jour à 3130 cas positifs, 1515 guéris, 35 décédés, 01 évacué et 1559 encore sous traitement dans les différents centres hospitaliers.

Le 4ème cas communautaire est un homme âgé de 62 ans

D’après les prélèvements effectués ce dimanche sur un employé d’une entreprise prestataire de service à la SENELEC, le test au nouveau coronavirus s’est révélé positif.

Ce qui inquiète à Thiès, c’est qu’il risque, selon les nouvelles dispositions, d’être mis en quarantaine chez lui et non à l’hôpital régional. En effet, selon Babacar Ndao de Sud FM, il est originaire d’un quartier très populaire de la commune de Thiès nord. Pour ce qui est du centre d’accueil des malades du Covid-19 ouvert à l’hôpital Ahmed Sakhir Ndiéguène le 1er mai 2020, les 37 places sont occupées depuis le 1er jour, de même que les plus de 100 lits de la base militaire et ceux de Guéreo dans le département de Mbour.

A cela s’ajoute le retour des Jakarta-men qui font plus de 5000 à Thiès, même si on leur impose le port du masque et l’utilisation d’un gel hydro alcoolique.