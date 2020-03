COVID-19 : L’appel de Sokhna Saïbata Aïdara

« Venir se recueillir au Mausolée du vénéré homme de Dieu, Cheikh Abdoulaye Yakhine Diop, et s’abreuver à son puits sacré dénommé ‘’Le Puits de la Miséricorde’’, autrement ‘’Zam-zam’’, qu’il a creusé depuis 1918, et dont l’eau est Sacrée et pleine de Miséricorde ».

C’est là l’appel lancé, ce mercredi 18 Mars 2020, à Thiès, par le Khalife de Cheikh Mouhamadou Abdoulaye Yakhine Diop, Sokhna Saïbata Aïdara, à l’endroit du peuple sénégalais, face à la propagation de la pandémie du Coronavirus, qui est en train de faire des ravages partout dans le monde. A cet effet, le chef religieux, dans son intention de sauver le peuple sénégalais d’un tel péril, a pensé saisir les autorités étatiques, en l’occurrence le Préfet du Département de Thiès, le Sous-préfet de Thiès-Sud ainsi que le Maire de la Ville, M. Talla Sylla, pour être de connivence avec elles dans l’application stricte des mesures préventives qui ont été prises par le Chef de l’Etat.

L’eau du Puits de Keur Abdoulaye Yakhine Diop, selon la Famille maraboutique, « recouvre de propriétés mystérieuses pouvant guérir toutes sortes de maladies ». Sokhna Saïbata Aïdara n’a pas manqué d’inviter au « respect de l’interdiction de tout rassemblement au niveau du Mausolée et du Puits en question ».

Dans son entourage, l’on espère que « cette pandémie va, dans les meilleurs délais, s’effacer de la terre sénégalaise qui regorge de Grands Hommes de Dieu ayant consacré toute leur existence à la Charia et au Sunna du Meilleur des Etres, le Sceau des Prophètes (Psl), Seyyidinna Mouhammad Rassoulilah (PSL) ».