Covid-19 : La mairie de la commune de Nguékhokh aide les Daaras

Cinq (5) millions pour acheter des vivres

Avec les mesures instaurées par l’Etat, suite à la menace du covid-19. Les Daaras qui sont obligés de fermer leurs portes, pour empêcher le virus de se propager, ont naturellement besoin d’aide.

Dans la commune de Nguékhokh, la mairie a décidé de retenir et de participer à la prise en charge des talibés de la place, qui viennent de 50 Daaras. Pour cela, ils ont déboursé cinq (5) millions de francs CFA pour leur acheter des vivres.

D’après le maire, Pape Songhé Diouf, « qui dit Daaras, fait allusion à la mendicité. En étant dehors pour mendier, les enfants sont exposés à la maladie. C’est pour cela que nous avons décidé de débourser cinq (5) millions. Pour acheter du riz, des condiments, du savon pour soutenir les Daaras. Nous devons les accompagner pour leur faciliter la tâche ».

Il ajoutera pour s’expliquer : « nous disons au Président de la République qu’ici à Nguékhokh, nous allons l’aider à mieux gérer la situation, en attendant l’arrivée de l’aide alimentaire. »

Les Imams aussi s’impliquent dans la lutte

Les Imams aussi ne sont pas en reste, parce qu’ils se sont aussi impliqués dans la lutte contre le Coronavirus. C’est à travers l’Imam Mouhamad Sarr qu’ils nous expliquent la situation : « Nous avons déboursé 300.000 FCFA et acheté des détergents, savons, de la nourriture etc… que nous avons donnés au maire pour qu’il puisse les redistribuer aux Daaras et aux démunis. » Car, dira-t-il, « l’Islam a été fondé sur les bases de la propreté, et le Prophète (Psl) même nous a demandé d’être propres ».

Rappelons que la commune de Ngékhokh n’a toujours enregistré aucun cas positif du Coronavirus.