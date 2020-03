COVID-19: La « Fermeté » du Président Macky Sall, saluée

La gestion de la pandémie inhumaine du Covid-19, c’est vrai, requiert du sang-froid, des méthodes et de la sagesse. Mais, surtout, elle exige de la « Fermeté ». Surtout dans un pays secoué par un sérieux problème de « conscience citoyenne » comme le Sénégal, pour lequel les jours à venir risquent d’être cruciaux, si l’on n’y prend garde. S’imposent donc les « précautions nécessaires ».

Dans sa déclaration à la Nation, le Président de République, M. Macky Sall, a dit ce que les gens attendaient de lui. Face à un peuple exceptionnel, presque différent des autres, il faut une certaine « fermeté ». Un peuple particulier qui sous estime tout le monde, se croit le préférable, le plus vigoureux, le plus audacieux, le plus novateur, le plus inspiré, le plus brillant, le mieux nanti. Qui, à chaque fois qu’il échoue, fait toujours porter la faute de l’État ou au non fonctionnement des gris-gris du Charlatan. Qui, en cas d’« épidémie » mondiale, se croit à l’abri sous la protection du « Khalife général », du « Marabout », du « Diawrigne ». Et, en cas de mesures étatiques drastiques pour la sécurité publique, de taxer l’État d’« alarmiste, autoritaire ». N’hésitant pas à braver l’interdit. « Mentalité sénégalaise » quand tu nous tiens ! Incivisme, inconscience, insouciance, manque de patriotisme. D’où la nécessité pour le Président Macky Sall, qui sait que « nul n’est à l’abri de ce virus », et est bien conscient des « erreurs» des autres pays comme la France et l’Italie, de faire preuve de « Fermeté » dans ses prises de décisions. Aujourd’hui avec des milliers de morts et un décompte qui évolue, c’est un sérieux et complexe problème de santé publique mondiale qui se pose avec ce « méchant Coronavirus » ou « Covid-19 » dont la propagation, d’une manière inexorable, a fini d’installer la panique partout. Bravo Cher Président !!!