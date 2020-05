Covid -19 : l’ASPAE remet des masques aux cochers de Grand-Thiès…

Covid -19 : l’Association sénégalaise pour la Protection des Animaux et de l’Environnement (l’ASPAE), en partenariat avec les conducteurs de calèches, ou cochers ont remis à ces derniers, un lot de 250 masques de protection avec l’objectif d’en remettre 1000 autres sous la bannière du slogan « un cocher, un masque ».

Le lancement officiel a été donné au marché de Grand –Thiès. Bassirou Hanne, porte-parole de l’association, explique leur motivation : « par l’exposition des cochers et à leur vulnérabilité dans le transport ,dont il constitue un maillon social-vecteur ».

Pour Hanne, l’association ne se limite pas seulement à remettre ce don symbolique mais aussi, « de les accompagner en les informant des mesures –barrières, pour se protéger d’avantage. »« Se proteger et protéger les autres… »

Mody Sène, responsable des cochers s’est réjoui de l’ initiative citoyenne de ses pairs et, au nom de ses pairs, a exprimé à l’association , toute leur gratitude. Il s’engage à faire respecter à ses collègues, le port obligatoire de masques et faire siennes, l’observation des mesures –barrières, telles que l’usage à bord de gel alcoolique, la distanciation, entre autres.« On se protège et on protège les autres ! » a de nouveau ajouté le cocher en chef…