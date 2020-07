Covid 19 et ses conséquences néfastes sur le Tourisme/ Doudou Gnagna Diop prône la promotion du Tourisme local

L’expert en matière de Tourisme, M Doudou Gnagna Diop prône la promotion du Tourisme local comme solution au blocage noté dans le domaine du Tourisme au Sénégal. Le Président de l’ONIT propose des produits de substitution pour permettre la relance du Tourisme.

Doudou Gnagna Diop, investisseur touristique, président de l’Organisation Nationale pour l’intégration du Tourisme Sénégalais ( l’ONITS) , a initié à Thiès, une rencontre avec des étudiants pour égrener les maux d’ordre contextuels mais également, structurels voire législatifs dont souffrent la filière. Il plaide ainsi , ’intégration touristique…

Dans le secteur touristique depuis plus de 20 ans, Amadou Gnagna sait de quoi il parle, en évoquant la problématique de ce domaine qui connait depuis six mois, d’avantage de contraintes. Pour Doudou Gnagna Diop, « les entreprises touristiques sont mal en point et n’ont plus de chiffres d’affaires » et courant irrémédiablement, vers la banqueroute. Ces difficultés se sont exacerbées avec le contexte sanitaire de la Covid-19 où les hôtels n’accueillent plus de clients. Pour le natif de Thiès, ville première économiquement, amis toujours traitée en parente pauvre, « le moment est opportun pour sensibiliser décideurs, promoteurs et les éventuels jeunes, pour un diagnostic exhaustif de la problématique de ce secteur « à remodeler », avec des contraintes qui ont pour noms : « textes obsolètes, modules de formation datant de 1974, confinement de la chose touristique au ministère de tutelle.

Privilégier le tourisme local, sous – régional…

Devant ces facteurs qu’ils considèrent comme bloquant e et non attractifs, les acteurs proposent des pistes de sortie de crise. Ils proposent de privilégier le tourisme local, inter régional voire intra régional et promouvoir le « tourisme d’affaire, qui ne doit plus être l’apanage des seuls européens. »Toutefois, Doudou Gnagna Diop se montre optimisme quant à l’avenir du secteur touristique, même si les signaux ne sont pas au vert pour une relance rapide des activités. Néanmoins, il recommande à ces pairs, d’innover pour l’instant, créant de nouveaux produits, c’est-à-dire des visites de sites de l’intérieur. « Certes, la covid-19 a impacté le secteur certainement pour un bon moment, mais on va s’en sortir, après avoir connu d’autres pandémies, comme le choléra, la fièvre hémorragique à virus Ebola …

Un secrétariat du tourisme, proposé…

Enfin, le paneliste est d’avis que la promotion du tourisme local, passe nécessairement, par une décentralisation des compétences, par la substitution du ministère de tutelle, par un secrétariat local au tourisme. « La promotion du tourisme sous régional doit être encouragé, dans l’espace UEMOA », a encore proposé, Amadou Gnagna Diop…