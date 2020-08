Mbour: Les autorités suspendent les navétanes et le Kankourang à cause de l’expansion de la pandémie COVID 19

Covid-19 et Kankourang : Un report de cette manifestation envisagé

La communauté Mandingue devra bien prier pour la baisse des cas positifs et communautaires de la covid 19.

En ces moments où Mbour et plusieurs localités du pays voient la maladie augmenter, il est pratiquement impensable de la tenue de cette manifestation annuelle.

Concernant l’organisation annuelle du Kankourang, l’autorité préfectorale assure que des échanges avec les responsables sont envisagés pour prendre des mesures et des décisions qui mettront à l’aise tout le monde rapporte Seneweb.

»Le moment venu, on verra avec eux. De toutes les façons, la situation actuelle exige que l’on mette de côté tout ce qui est activité qui rassemble un certain nombre de personnes. Et comme nous l’avons tous constaté, Mbour fait partie malheureusement des départements où la maladie ne cesse de progresser. Et ce genre de rassemblement ne fait qu’empirer la situation. Et en tant que communauté responsable, la communauté mandingue saura être aux côtés de l’Etat dans le cadre de cette riposte », affirme le préfet.