COVID-19 : Des cas détectés à Thies. Quand Nos autorités locales pèchent dans la communication

Aujourd’hui la ville de Thies est secouée par une affolante nouvelle. En effet une rumeur de premiers cas déclaré de Coronavirus dans une structure sanitaire de la place défraie la chronique dans la capitale du rail. Ignorant l’ampleur de la situation , ou croyant qu’un autre va le faire à leur place, nos autorités locales et administratives n’ont eu aucune réaction sur le plan de la communication face à cette situation.

Nul ne conteste leur engagement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mais, hélas, ils semblent ne comprendre pas la valeur du mot « prévention ». Nos autorités administratives et la Munipalité réalisent-elles que les gens se trouvent tous dans le même bateau ? Au moment où la peur a envahi tout le monde, la logique ne voudrait-elle pas que les uns et les autres se serrent les coudes ? Pourquoi, quand il s’agit de faire véhiculer une information, ne pas prendre langue avec toute la famille de la presse, pour une large diffusion à l’attention de la grande masse, plutôt que de se confiner dans les limites d’un groupuscule d’informateurs ou une communication « maison » impopulaire sur les réseaux sociaux, au point d’étouffer, sans s’en rendre compte, l’expansion du message. Avec le Covid-19, une communication ne se délivre pas de la sorte !

De manière souvent hasardeuse et chaotique. Parce que là, la cible n’est pas atteinte. Pourtant, on aura bien besoin d’un écho retentissant grâce à une éminente équipe d’informateurs. A savoir la nécessité de mieux préparer les populations à travers un dispositif d’alerte et de veille plus efficace et efficient.

Aujourd’hui avec des milliers de morts et un décompte qui évolue, c’est un sérieux et complexe problème de santé publique mondiale qui se pose avec le Coronavirus dit Covid-19, qui se propage inexorablement au point d’installer la panique partout où il passe. La gestion de cette pandémie impitoyable requiert de la sérénité, du sérieux et de la rigueur.