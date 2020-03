COVID-19/DENREES ALIMENTAIRES : Le Marché Se Porte Bien, Pour Le Moment

A Thiès des craintes de rupture dans les jours à venir pèsent sur le marché qui, pour l’instant, est bien approvisionné, en denrées alimentaires de première nécessité. Dans les grandes surfaces, au niveau des boutiques et magasins, on constate un bon approvisionnement, qui, malheureusement, risque de ne durer que quelques de temps. L’impact du coronavirus sur l’économie nationale sera bien senti. En effet, la destination chinoise est presque fermée aux importateurs sénégalais. Le gouvernement a suspendu les vols en provenance et à destination des pays touchés par le Covid-19 où certains commerçants s’approvisionnaient. Du coup des ruptures de marchandises, de stocks, sont à craindre dans les jours à venir.

Le sentiment qui se dégage sur le marché, où ce n’est toutefois pas le grand rush, les consommateurs ayant limité leurs sorties face à la pandémie du coronavirus, est que les magasins disposent de suffisamment de produits alimentaires pour satisfaire les clients. Il y a encore assez de stock à écouler. Même si d’aucuns craignent une rupture de stocks à l’avenir. Tout en souhaitant quand même que « le même rythme suive et que nous n’éprouvions pas de difficultés à nous approvisionner ». Beaucoup disent avoir peur du fait que « cette pandémie pourrait constituer un frein pour l’économie nationale d’autant plus que beaucoup de produits nous viennent de l’extérieur ». Peur de voir les commerçants et grandes surfaces dans « l’incapacité de ne plus pouvoir faire face à la demande de la clientèle ». Un sérieux problème ! En tout cas partout le constat est le même : « si la situation perdure, on va droit vers une rupture dans les prochains jours ». On ignore de quoi demain sera fait.