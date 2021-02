Covid-19 : Démarrage de la campagne vaccinale Mardi 23 Février 2021

La campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19 débute mardi 23 février prochain sur l’ensemble du territoire national.

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui donne la nouvelle, entre dans les détails.

«On va, dès lundi, installer la commission nationale de suivi et de contrôle des opérations de vaccination (…). Au niveau national, cette commission va être installée et, dès le lendemain mardi, la campagne sera lancée et le dispositif au niveau du territoire national sera mis en œuvre», a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Observateur.

Après le lancement de la campagne nationale de vaccination mardi, les régions vont dérouler, dès mercredi, poursuit le ministre de la santé.

À signaler que les cibles prioritaires, qui représentent 20 % de la population, soit 3,5 millions de personnes, recevront les 200 000 doses réceptionnées, avant-hier, par le chef de l’État, Macky Sall.

Il s’agit des personnes âgées de plus de 60 ans, celles présentant des comorbidités et le personnel de santé.

Le président Macky Sall a annoncé l’acquisition de plus de 6 millions de doses dans les prochaines semaines.