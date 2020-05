Covid-19 : Bilan du jeudi 7 mai 2020

Share on Twitter

D’après le communiqué du Ministère de la santé et de l’action sociale, lu ce jeudi 7 mai 2020 par madame la directrice de la santé Marie Khémess Ngom Ndiaye, on retient ce qui suit : sur 1027 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,74%.

Ensuite, elle informe que les 51 sont des contacts suivis par leurs services, et les 08, des cas issus de la transmission communautaire ainsi repartis : Pikine 1, Parcelles assainies 2, Grand Yoff 1, Maristes 1, Rufisque 1, Yeumbeul 1, et Touba 1.

Par ailleurs, 69 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, mais c’est encore le statu quo pour les 6 cas graves internés à Fann et Principal.

Un 13ème décès, celui d’un vieux de 94 ans

A cela s’ajoute malheureusement un 13ème décès, un vieux de 94 ans.

Au total, le Sénégal en est à ce jour à 1492 cas positifs, 562 guéris, 13 décédés, 01 évacué et 916 encore sous traitement dans les différents centres.

Ce qui fait peur, c’est que le décompte macabre continue, et cela donne 4 morts en 3 ou 4 jours, avec parmi les victimes un homme de 37 ans et celui-ci de 94 ans. La seule lueur d’espoir est dans le taux de positivité plus ou moins faible de 5,74%.

Prise en charge extra hospitalière désormais, pour les moins de 50 ans

Une précision importante de madame Marie Khémess Ngom Ndiaye, est celle relative à « la prise en charge extra hospitalière pour les cas suspects de moins de 50 ans. »

En effet, « s’ils ne sont atteints d’aucune maladie chronique et ne présentent pas de signes de suspicion au nouveau coronavirus, ils sont orientés vers des structures aménagés, mais suivis par des personnels médicaux, et les autres vers les structures dédiées. »

C’est là une option qui permet de faire face éventuellement à l’insuffisance des structures d’accueils.