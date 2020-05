Covid-19 au Senegal: Changement de stratégie pour réceptifs saturés.

Au total 25 morts du Covid-19, dont 02 nouveaux décès intrigants!

Pour les chiffres, le communiqué N°75 du Ministère de la santé et de l’action sociale, lu ce vendredi 15 mai 2020 par la Directrice de la santé Marie Khémess Ngom Ndiaye, donne ce qui suit :

D’abord deux décès intrigants : un vieux de 58 ans à Dakar (décédé chez lui aux parcelles assainies), et un autre de 60 ans à Pire (s’agit-il du cas de rechute ?).

Les examens virologiques ont donné les résultats suivants : sur 1128 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de, 10,7 %.

Dans les détails, les 119 sont des contacts suivis par leurs services, et les 2, des cas issus de la transmission communautaire ainsi repartis : Guédiawaye (1) et Touba (1).

48 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ; 6 cas graves sont toujours en réanimation : hôpital Fann (1), hôpital Principal (5)

Au total, le Sénégal en est à ce jour à 2310 cas positifs, 890 guéris, 25 décédés, 01 évacué et 1394 encore sous traitement dans les différents centres.

Des structures d’accueils saturés

Les structures d’accueils ayant atteint selon le Dr Bousso « un degré de saturation avancé », les changements suivants ont été apportés dans les stratégies de prise en charge des malades et cas suspects du coronavirus.

Pour le Ministère de la santé et de l’action sociale, il s’agit de « développer la prise en charge extra hospitalière. Ainsi, les voyageurs entrants ne sont plus systématiquement mis en quarantaine, mais testés pour ensuite isoler les cas positifs, qui seront internés dans différents centre de traitement, et les autres confinés et suivis chez eux pendant 14 jours. »

Pour éviter de transformer les structures sanitaires en « hôpital-Covid », le docteur Bousso a rappelé qu’en dehors des réceptifs hôteliers, des centres d’accueils ont été déjà créés au hangar de l’aéroport de Dakar , à Sédhiou, à Bambey, et d’autres projetés dans toutes les régions du Sénégal, dont un site déjà acquis à la base aérienne de Thiès.