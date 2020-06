Covid 19 au ministère de l’intérieur: La cellule de communication touchée

Makham Ka chargé de la communication du ministre de l’intérieur,Aly Ngouille Ndiaye a été testé positif au covid-19. Il l’a annoncé ce vendredi après midi sur sa page Facebook.

« Suite à la contamination au Covid-19 d’un de nos collègues, membres du Cabinet du Ministre de l’Intérieur, Monsieur Aly Ngouille NDIAYE, j’ai été finalement aussi testé positif il y a quelques jours, ainsi que certains autres de mes collègues », a-t-il écrit

Poursuivant, il ajoute : « je suis pris en charge dans un centre hospitalier de Dakar, de manière correcte et efficace par un personnel de santé dévoué et professionnel. Ma famille aussi est en sécurité et tout va bien pour eux”.

Il invite les Sénégalais à continuer d’observer les mesures barrières édictées par les services sanitaires. “Respectons les mesures barrières et nous vaincrons le Coronavirus, conseille le communicant.

