Covid 19 : Ali Ngouye Ndiaye édicte de nouvelles mesures restrictives et brandit des menaces Covid 19 : Ali Ngouye Ndiaye édicte de nouvelles mesures restrictives et brandit des menaces

Share on Twitter

Share on Facebook

Rassemblements interdits, port du masque obligatoire

En conférence de presse ce vendredi après midi, 07 août 2020, le Ministre de l’intérieur Ali Ngouye Ndiaye a annoncé la mise en œuvre immédiate des directives du Président Macky Sall, issues du conseil des ministres de mercredi, et de la réunion du CNGE (comité national de gestion des épidémies.)

En résumé il s’agit des grandes décisions suivantes : « interdiction avec effet immédiat de tout rassemblement dans les plages, en particulier à Dakar, dans les terrains de sports, les espaces publics et salles de spectacles ; interdiction de toute manifestation sur la voie publique (baptême, funérailles etc.), le port obligatoire du masque dans tous les services publics et commerces. »

Les contrevenants risquent une amande ou même la prison

Dans les voitures de transport en commun, taxis et car urbains, le Ministre de l’intérieur Ali Ngouye Ndiaye renvoie, en plus du port du masque, à l’arrêté de son collègue des transports relatif à la limitation du nombre de places.

Suite à son exposé, il a carrément menacé et expliqué que « les contrevenants risquaient une amande prévue par le code des contreventions et même la prison. »

Pour cela, la police et la gendarmerie sont concomitamment mises à contribution pour l’application stricte et sans délai de toutes ces mesures.

Une prise de conscience collective est indispensable

Ce que les sénégalais devraient comprendre, au delà de tous les aspects contraignants, c’est que ces mesures vont dans le sens de l’intérêt général. Elles sont prises aussi face à la recrudescence alarmante des cas communautaires, particulièrement à Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-louis.

A coup sûr, les objectifs ne seront atteints que lorsque chaque sénégalais considèrera qu’il est à la fois potentiel récepteur ou transporteur de la maladie du covid-19.