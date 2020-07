Covid-19 : Air Sénégal touché

Covid-19 se propage au Sénégal et frappe les entreprises, l’une après l’autre. Cette fois-ci, c’est la compagnie aérienne qui connaît 5 cas positifs. « Air Sénégal SA a enregistré ses premiers cas Covid-19 répartis entre le siège (04) et la Direction Technique (01) », souligne un communiqué parvenu

D’après la note, les personnes touchées se portent et sont correctement prises en charge. « Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, les locaux ont été totalement désinfectés et toutes les personnes en contact avec les cas positifs ont été mises en quatorzaine ».