Suite au décès du vieux Lamine Sène 88 ans et au cas du deuxième talibé contaminé par son Co- religionnaire, parmi les confinés du daara du quartier de Gouye Sombel à Thiès, le Dr Malick Ndiaye, médecin chef du district sanitaire du régional est revenu et annonce l’éventualité de la mise en place d’un centre de traitement …

Les résultats pré et post –mortem, positifs…

Le Dr Malick Ndiaye de la région médicale de Thiès, après les 7 cas communautaires actuels a expliqué les péripéties de la mort du sexagénaire, ainsi qu’il suit après investigations. Selon le praticien, « le vieux Sène était malade depuis une dizaine de jours et souffrait de symptômes ressemblant à ceux du paludisme, avec une toux sèche et une hausse de sa température corporelle. »Toujours selon lui, le vieil homme était suivi par un infirmier, sans doute, une connaissance. Ce dernier qui ne voyait pas d’amélioration de la santé de son patient, s’en inquiéta, alerta le district sanitaire. Le district fit les prélèvements, et les envoya à Dakar pour analyses. C’est le samedi dernier, que l’état de Lamine Sène empira et qu’il décéda le dimanche, malgré les tentatives entreprises pour le sauver. Constatation au finish : les prélèvements précédents à Thiès comme ceux effectués post-mortem, ont été déclarés positifs…

Thiès enregistre son 7e cas communautaire…

Le docteur Malick Ndiaye, le médecin-chef du district et son équipe, se sont rendus à la maison mortuaire, pour faire des investigations pour connaitre l’origine de la transmission de ce cas communautaire, mais l’étude clinique est toujours en cours. Les proches, potentiels contacts, sont actuellement suivis avec le décès du vieillard, considéré comme le 7e cas communautaire après, les 2 talibés, les 3 de Mbour et 1 de Pout…

Le docteur Malick Ndiaye tout en appelant « à la vigilance de la population à alerter les autorités devant tout cas suspect, mais, il leur recommande toutefois, de ne pas faire de « déclaration hâtive », basée sur la présomption…