COVID-19 A MBOUR : Un imam et son muezzin placés en garde à vue

L’imam et le muezzin d’une mosquée du village de Falokh, dans la commune de Malicounda, sur la Petite côte, se trouvent à présent en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Mbour, pour avoir bravé l’interdit relatif aux rassemblements dans les mosquées. Ils seront déférés dans les prochaines heures au parquet,

Les mis en cause ont été surpris en plein «nafila», avec quelques fidèles qui, eux, plus chanceux que leurs deux guides, ont eu le reflexe de prendre à temps la poudre d’escampette. Dès qu’ils ont aperçu le véhicule de la police, ils sont disparus dans la nature, abandonnant sur place les prévenus qui seront mis dans le panier à salade avant d’être acheminés à la gendarmerie, pour « non respect des recommandations tendant à freiner la transmission communautaire de la pandémie de coronavirus ».

Ainsi après Saint-Louis et Rebeuss, c’est le département de Mbour qui entre dans la danse. Les autorités administratives de la Petite côte qui avaient promis de ne plus badiner avec le « Je-m’en-foutisme » des récalcitrants, viennent ainsi de mettre à exécution leur menace. Une fois encore, elles appellent au respect des mesures édictées. Affaire à suivre…