Covid 19 : une situation alarmante à Mbour « Les cas communautaires se multiplient, et peu de gens respectent les mesures barrières. »

S’il est vrai que la deuxième vague du nouveau coronavirus semble partout au Sénégal plus coriace, la situation à Mbour est plutôt alarmante.

Selon un reportage effectué par Sud FM, « dans les marchés comme à la gare routière, on ne porte pas de masques. »

A titre d’exemple, la ville a eu 40 cas en deux jours dans la semaine, malgré le couvre-feu. Mais ce n’est pas surprenant pour les observateurs qui expliquent cette situation par « l’inconscience des populations. »

Dans leur analyse, « corona bi doyul war, nit gni nio doy war !» (Le problème n’est pas le coronavirus, mais les gens).

C’est pour cela qu’ils trouvent que « le vaccin est la seule solution. » En effet, argumentent-ils, « la poliomyélite, la variole, la rougeole et beaucoup d’autres maladies graves ont été vaincues ou éradiquées grâce à la vaccination.»

Ce qui veut dire que les sceptiques ont tort, car il n’y a pas d’autre alternative, et il faut « avoir la confiance des femmes enceintes qui en prennent plusieurs durant leur grossesse et à l’accouchement. »

La seule lueur d’espoir à Mbour est dans l’exemple du centre d’accueil des enfants de monsieur Babacar Ndiaye, qui dit « respecter le protocole sanitaire et toutes les mesures barrières avec ses personnels et ses pensionnaires : port obligatoire du masque, lavages des mains, et distanciation physique en particulier. »