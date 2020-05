Covid-19 : 1er cas dans le district sanitaire de Khombole

Share on Twitter

Ce samedi 30 mai 2020, le district sanitaire de Khombole a enregistré son 1er cas de Covid-19.

C’est précisément dans le village de Keur Madia, situé dans la commune de Touba Toul. Mais c’est justement ce qui inquiète le plus, selon l’ICP Mamadou Dièye, car avec l’important et célèbre marché hebdomadaire (Louma) de la localité, les populations sont angoissées.

Pour le Capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la brigade d’hygiène régionale de Thiès, venu renforcer la sous brigade de Khombol, « la solution est dans la sensibilisation, pour amener les gens au respect des gestes barrières, en particulier le port du masque, la distanciation, et la désinfection. »

Bilan du jour : Dakar 10/ Touba 2

D’après le communiqué N°91 du Ministère de la santé et de l’action sociale de ce dimanche 31 mai 2020, les examens virologiques ont donné les résultats suivants : sur 1024 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,74%.

On notera aussi que les 98 sont des contacts suivis par ses services, et les 12, des cas issus de la transmission communautaire ainsi repartis : Grand Yoff (4), Guédiawaye (2), Yoff (1), Diamagueune (1), Yarakh (1), Ouakam (1) et Touba (2).

En outre, 40 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Les 14 cas graves sont toujours en réanimation à l’hôpital Fann et l’hôpital Principal.

Au total, le Sénégal en est à ce jour à 3645 cas positifs, 1801 guéris, 42 décédés, 01 évacué et 1801 encore sous traitement dans les différents centres.

A l’analyse, Dakar est bien l’épicentre de la maladie mais, si on y envisage des mesures particulières pour la semaine prochaine, à Touba aussi, les gens devraient mieux se conformer au Ndigeul du Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké.