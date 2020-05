Covid-19 : 15ème décès au niveau national, 2ème à Touba

Share on Twitter

6ème décès en 5 jours, le pire bilan hebdomadaire depuis le début de la pandémie

Ce samedi 09 mai 2020, le décompte macabre continue malheureusement, avec le 15ème décès du à la maladie du nouveau coronavirus.

D’après le communiqué N° 69 du Ministère de la santé et de l’action sociale, lu ce samedi 09 mai 2020, par le Directeur de Cabinet, le Docteur Aloyse Wally Diouf, les examens virologiques ont donné les résultats suivants : sur 848 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,78%.

Ensuite, il a informé que les 69 sont des contacts suivis par leurs services, et les 14, des cas issus de la transmission communautaire ainsi repartis : Fass (1), parcelles assainies (5) Mbao (2), Medina (2) et Touba (4).

En outre, 32 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Les 7 cas graves sont toujours en réanimation à l’hôpital Fann et l’hôpital Principal.

Au total, le Sénégal en est à ce jour à 1634 cas positifs, 643 guéris, 15 décédés, 01 évacué et 975 encore sous traitement dans les différents centres.

Un vieux de 85 ans hier à Touba et une femme de 37 ans à Fass ce matin à 4 heures, tous atteints de maladies chroniques.

15 décès en deux mois, presque tous souffrants de maladies chroniques, ce n’est peut-être pas trop alarmant pour les médecins, mais ce qui inquiète, c’est la persistance des cas communautaires, principalement à Touba et Dakar.

Ce n’est donc pas une question d’âge, mais « d’état de santé », et « d’état d’esprit ». En effet, les mesures barrières édictées par le Ministère de la santé et de l’action sociale ne semblent pas respectées par la majorité des populations. Elles sont même parfois récalcitrantes et résistantes, au point de défier l’autorité dans le respect du couvre feu en particulier.

La sensibilisation est insuffisante ou c’est l’indiscipline qui est en cause?