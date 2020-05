Covid-19 : 12ème décès, un jeune homme de 37 ans !

Le bilan présenté ce mercredi 06 mai 2020 serait-il plus réaliste que les autres ?

Selon la directrice de la santé, Marie Khémess Ngom Ndiaye, « sur 1182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8, 79%. Les 100 sont des contacts suivis par les services du ministère, et les 4 cas issus de la transmission communautaire : Pikine 1, Benn Taly 1, Sédiou 1, et Vélingara 1. Pour le reste, 23 patients ont été contrôlés négatifs donc guéris, et les 6 cas graves toujours internés à l’hôpital Fann et à l’hôpital Principal. »

Au total, le Sénégal compte à ce jour 1433 cas positifs, malades du coronavirus, dont 493 Guéris, 12 décédés, 1 évacué, et 927 encore sous traitement.

Quels enseignements ?

Celui qui est décédé ce mardi 05, le 12ème, étant seulement âgé de 37 ans, il est clair que le coronavirus n’est pas seulement « tombeur » des vielles personnes. Une autre remarque est qu’à chaque fois que les tests sont réalisés sur 1000 personnes et plus, on obtient un grand nombre de cas positifs. Et cette fois-ci, ils sont au nombre de 104 !

Quels enseignements ? Si les gens s’obstinent à douter de l’existence de la maladie ou à ne pas prendre en compte les recommandations du Ministère de la santé et de l’action sociale, la situation risque de devenir insoutenable !

La diminution des cas communautaires ne signifie guère recul du Covid-19 !