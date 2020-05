CORONAVIRUS SENEGAL : 0 décès depuis 2 jours, et si le pic était derrière nous ?

CORONAVIRUS SENEGAL: Des résultats qui donnent à la fois des raisons d’espérer et de craindre le pire.

Selon, le communiqué N°77 du Ministère de la santé et de l’action sociale, de ce dimanche 17 mai 2020, on retient des résultats qui donnent à la fois des raisons d’espérer et de craindre le pire. En effet, les chiffres sont partout en baisse, sauf pour les cas graves qui passent à 09!

Les examens virologiques ont donné les résultats suivants : sur 816 tests réalisés, 51 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de, 06,25 %.

Dans les détails, les 47 sont des contacts suivis par les services hospitaliers, et les 4, des cas issus de la transmission communautaire ainsi repartis : Yoff (1), Yeumbeul (1) Dakar Plateau (1) et Touba (1).

24 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ; 9 cas graves sont toujours en réanimation : hôpital Fann (3), hôpital Principal (6)

Au total, le Sénégal en est à ce jour à 2480 cas positifs, 973 guéris, 25 décédés, 01 évacué et 1481 encore sous traitement dans les différents centres.

Le pic serait-il derrière nous ?

Si on s’en réfère aux avis des spécialistes, le pic représente, dans la représentation graphique, par une courbe épidémiologique, d’une pandémie, le sommet. Il est le seuil qu’elle ne peut pas dépasser. En ce moment elle entame sa phase descendante. Selon le docteur Cheikh Sokhna, Directeur de recherche à l’IRD, « on n’en est pas encore là car, d’après les prévisions le pic est attendu au Sénégal vers la mi-juin. »

Pour rappel, le Président de la république en personne avait avertit que le Covid-19 serait avec nous au moins jusqu’en septembre.

Que faut-il faire maintenant ? « Apprendre à vivre avec la maladie sans baisser les bras, se prémunir et continuer de sensibiliser. »