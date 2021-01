Couvre Feu. Manifestations à Dakar. A Thies, les jeunes (à travers Thies Solidarité) félicitent et soutiennent les forces de l’ordre.

Si à travers l’action de Thiès Solidarité, on peut comprendre l’attitude de “Nittou Thies”, on peut en déduire toute la portée et la noblesse du concept . En effet, Les jeunes de Thies viennent de donner une vibrante leçon à tous les jeunes du Pays.

Ils ont sillonné les différents commissariats de la ville aux deux gares, pour apporter leur soutien aux forces de l’ordre, garants de la sécurité à l’heure du couvre feu.

En effet à ces moments difficiles de la pandémie du coronavirus, où le pays comptent ses morts, rien n’est plus important que d’unir nos forces pour combattre l’ennemi.