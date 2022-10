A moins de 48 heures du Gamou de Tivaouane, marquant la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (Psl), Dr Marie khemesse Ngom Ndiaye, était en visite à Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba et Keur Mame El Hadj pour s’assurer la couverture médicale. Elle était accompagnée par l’administration territoriale et tout le secteur de la santé et de l’action sociale.

A cette occasion, elle a tenu à rappeler que nous sommes toujours en période d’hivernage avec la pandémie de la covid – 19 qui perturbe la santé des populations du monde entier, même si nous sommes en tendance baissière, dit – elle. Par contre, elle rassure : 《 Nous allons renforcer la finance épistémologique. Autant pour la prévention et la promotion de la santé. En cas de maladie, nous aurons l’offre de santé de proximité. Nous pensons qu’avec tout ce dispositif nous allons vers un évènement avec moins de risques》.

Pour sa part, le chef de la brigade régionale du Service d’hygiène a énuméré quelques innovations qui vont accompagner la stratégie de prévention que le ministère de la santé et de l’action sociale a mis en place afin de prendre toutes les dispositions, mobiliser tous les moyens nécessaires pour parer à toutes les éventualités. Il a évoqué le contrôle de l’eau de boisson, la distribution de serviette hygiénique aux pèlerins, le contrôle des camions de vidange et de distribution de l’eau potable dans les sites d’hébergement des talibés, ainsi que les foyers des marabouts.

Concernant la distribution des médicaments, les services qui s’occupent cet aspect au niveau du ministère ont déjà annoncé la répartition. Selon eux, Tivaouane a une dotation de médicaments qui s’élève à hauteur de 44 millions de francs cfa, Ndiassane 12 millions, Thiénaba 11 millions, entre autres. Ainsi, pour mener à bien cette mission et renforcer la surveillance épistémologique, en collaboration avec le comité régional des épidémies, la Ministre de la santé invite les acteurs de médias à faire un traitement équitable selon la nature des activités. 《Nous comptons beaucoup sur la presse et la communication pour avoir des messages pertinents et façons durables et pérennes》, a – t – elle laissé entendre.