Pour assurer une couverture correcte des besoins en eau potable durant le Gamou de Thienaba Seck, l’ Office des Forages Ruraux ( OFOR) a pris des mesures opérationnelles pour permettre aux populations de disposer de l’eau potable.

La délégation dirigée par le Colonel Abdou Salam Kane, conseiller technique du Directeur général de l’Ofor s’est rendue , hier, dans la cité religieuse de Mame Amary Ndak Seck pour s’enquérir de la situation et renforcer la production avec les forages F1 et F3. La délégation a été reçue par le khalife général, Serigne Assane Seck dans sa résidence. En outre, dans le cadre du renforcement du dispositif de ravitaillement des camions citernes, les équipes ont pu disposer de 10 bâches à eau de 10 mètres cube chacune et 18 citernes qui vont faire des rotations entre la ville de Thiès et le foyer religieux pour satisfaire les besoins des pèlerins.

L’Ofor a apporté des solutions au niveau des forages F1 et F3 par le remplacement des électropompes, le service qui gère la gestion de l’eau en milieu rural a réalisé également 800 m linéaires de réseau dans les quartiers qui couvrent la commune et dans les zones périphériques afin de renforcer l’existant des forages qui n’arrivent plus à satisfaire les besoins des populations et ses environs.

Selon le conseiller technique du Directeur général de l’Ofor, la cité religieuse sera bientôt dotée d’un nouveau forage à gros débit qui va régler le problème d’approvisionnement en eau potable dans cette localité. 《Nous avons entamé les procédures de passation des marchés, et nous pensons qu’à l’entame de la nouvelle année, nous pourrons faire l’implantation avant le mois de juin – juillet 2023》, assure – t – il.