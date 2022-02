COUPS MORTELS : Mandat de dépôt pour 08 suspects

Le parquet près le tribunal de grande instance de Diourbel a décidé d’émettre des mandats d’arrêt contre 08 suspects pour coups mortels. Le 19 janvier, dans le quartier de Dioufène (Diourbel), un voleur présumé est lynché. Victime du vol présumé d’un cheval dans le quartier de Pikine, M. Sow sera inculpé par le propriétaire et un groupe de personnes. Après l’avoir capturé, ils ont décidé d’obtenir justice eux-mêmes et de le lyncher à mort. Le commissariat central de Diourbel viendra plus tard constater les dégâts. Le propriétaire du cheval et 02 personnes ont été immédiatement interpellés. La suite de l’enquête impliquera plus tard 08 autres

