Aujourd’hui, les couples sont confrontés à une problématique d’ordre intime. Il s’agit en réalité de la monotonie sexuelle. Une telle difficulté s’installe lorsque le couple n’arrive pas à pimenter ses rapports intimes. Il en résulte donc de l’ennui sur le plan sexuel. Quelles sont les astuces à mettre en œuvre pour vaincre efficacement la monotonie sexuelle dans le couple ? La réponse est à découvrir dans les lignes à suivre.

Bannir l’usage du lit

Les nombreuses études ont permis de savoir que la monotonie sexuelle dans le couple est souvent causée par la routine du lit. Il s’agit en réalité d’une habitude que prennent les couples dans le lit conjugal. Certains trouveront que cela est tout à fait normal. Or, cela installe dans le couple une monotonie qui finit par se transformer en ennui. Afin d’éviter cela, il est conseillé de se fixer de nouvelles règles.

Celles-ci doivent participer à vous éloigner le plus possible de votre chambre à coucher lorsqu’il faut pratiquer des relations sexuelles. Vous pouvez par exemple décider de les faire dans d’autres pièces de la maison. En effet, il est possible que vous les pratiquiez aussi bien dans la cuisine que dans d’autres endroits insolites de la demeure. Visitez la plateforme Jerkmate.com pour en savoir davantage sur le sujet.

Choisir de nouveaux sous-vêtements pour plaire à son partenaire

Afin de rompre avec la monotonie sexuelle dans la vie de couple, il est possible que la femme prenne les devants en changeant ses sous-vêtements. Elle peut opter pour de la lingerie sexy afin de faire monter le désir qu’a son époux envers elle.

Dans certains cas, il n’en faut pas plus pour entretenir la flamme qui réside entre les 2 partenaires. Ainsi, la femme doit se sentir libre d’opter pour un ensemble en dentelle ou encore un porte-jarretelle. Il est possible qu’elle associe à cela une petite séance de strip-tease si elle s’en sent capable.

Si vous sentez qu’une telle pratique est assez complexe et effrayante pour vous, dîtes-vous que dans le pire des cas, tout cela finira en fous rires. Cela constituera par la même occasion un merveilleux souvenir partagé entre les 2 partenaires.

Essayer de nouvelles positions sexuelles

Lorsque vous vous adonnez aux mêmes positions sexuelles, votre quotidien intime peut très vite prendre une tournure redondante et ennuyante. Ainsi, comprenez que les positions que vous adoptez le plus souvent ne sont pas les seuls qui existent. À titre illustratif, si vous pratiquez le missionnaire, optez pour des positions sexuelles telles que l’Andromaque ou encore la levrette.

N’hésitez pas un instant à vous procurer le livre du Kāma sūtra pour prendre connaissance d’autres pratiques sexuelles intenses et intéressantes. Il s’agit d’un ouvrage dédié aussi bien au débutant qu’aux personnes expertes en matière de relation sexuelle. Il y a au sein du Kāma sūtra une grande diversité de pratiques adaptées aussi bien aux envies qu’à la morphologie de tout type de personnes.

Prendre de nouvelles initiatives lors des relations intimes

Au cours des relations intimes, avec votre partenaire sentez-vous libre de prendre les choses en main lorsque vous sentez le désir augmenter en vous. Ainsi, vous avez la capacité de titiller, d’effectuer des caresses ou de bousculer votre partenaire afin qu’il puisse ressentir du plaisir.