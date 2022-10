Une forte délégation sénégalaise conduite par le ministre des Sports Yankhoba Diattara et le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Saydou Sow, est à Doha (Qatar), dans le cadre de la Coupe du monde 2022.

Les mots de Diatara à sa sortie d’audience avec son homologue qatari

A Doha depuis ce lundi 10 octobre 2022 pour les derniers réglages avant la Coupe du monde, le ministre des Sports sénégalais Yankhoba Diatara s’est exprimé au micro de la RTS à sa sortie d’audience avec son homologue qatari, M. Sarah Bin Ghanim Al Ali.

« C’est le Président de la République (Macky Sall) qui nous a donné des instructions. Il nous a donné des orientations pour prépaprer la participation de qualité de l’équipe du Sénégal lors la Coupe du monde. A notre arrivée, le ministre de la jeunesse et des Sports du Qatar nous a très bien accueillis. Cela prouve les relations qu’il y a entre le Qatar et le Sénégal. Il faut féliciter le Qatar dans l’organisation de cette Coupe du monde. Ils ont la confiance de la communauté internationale pour organiser cette Coupe du monde. Sur ce que j’ai vu ici, ils ont pris toutes les dispositions pour que cette coupe du monde puisse passer dans d’excellentes conditions. C’est rassurant » a déclaré le nouveau patron du sport sénégalais.



Camp de base des Lions, une possible « amélioration » des conditions



« Concernant les logements de la délégation sénégalaise, le Sénégal avait pris toutes les dispositions. Avec l’ambassdeur qui nous a aidés dans ce sens, nous allons les visiter. Le camp de base des Lions et le lieu d’entraînement seront également visités pour voir ce qu’il faut amélorer », a-t-il indiqué, à un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA.



« Renforcement des relations » entre Doha et Dakar



Yankhoba Diatara a par ailleurs fait savoir que le Sénégal et le Qatar comptent renforcer leurs relations après la Coupe du monde. Il s’agit en effet des fédérations de football des deux pays, les deux comités olympiques en vue des jeux olympiques de le jeunesse (JOJ) « Dakar 2026 » et la coopération bilatérale entre Doha et Dakar qui d’ailleurs souhaient , après la phase groupes, se retrouver en finale de la coupe du monde au soir du 18 décembre 2022.

Igfm