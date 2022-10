Le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, face à la presse ce lundi a annoncé que la délégation du Sénégal sera composée de 327 membres, dont « 26 joueurs, 29 membres de l’encadrement technique et administratif, des officiels et invités de l’État du Sénégal, 52 membres de familles de joueurs, 150 supporters dont 80 du 12e Gaindé, 40 de Allez Casa et 30 de l’Asc Lebougui de Rufisque. »

En ce qui concerne les supporters, le départ est retenu pour le 18 novembre, par vol Air Sénégal, avant l’entrée en lice du Sénégal le 21 novembre, face aux Pays-Bas, au Stade Al-Thumama.

Et pour les Lions de la teranga champions d’Afrique, le départ pour le Qatar est prévu le 14 novembre 2022, à partir de Paris, par vol spécial (Air Sénégal).

Le successeur de Matar Bâ qui était en mission de prospection du 9 au 16 octobre dernier au Quatar en annonce une seconde, à 10 jours avant l’arrivée des joueurs, pour « les derniers préparatifs » a t-il fait savoir aux journalistes.

La traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national qui se faisait au palais de la république aura lieu cette année le 19 novembre, à Doha, par le chef de l’État, Macky Sall qui est d’ailleurs cité parmi les invités d’honneur à la cérémonie d’ouverture du Mondial.

Côté financier, la participation sénégalaise est évaluée à 14 milliards F CFA. Un budget déjà validé par le chef de l’État, Macky Sall qui « ne veut aucun couac dans l’organisation de la coupe du monde pour les lions ». La tutelle a beaucoup insisté sur cette directive présidentielle, lors de son point de presse.