Le quart de finale de la Coupe du monde 1986 entre l’Angleterre et l’Argentine est désormais entré dans l’histoire du football mondial. Eh bien, le ballon utilisé lors de ce match sera mis aux enchères le 16 novembre. Tout le monde se souvient du but marqué à la main par Diego Maradona. L’arbitre de ce match, qui a validé le but, a décidé de mettre en vente le ballon, dont la valeur est estimée entre 2,5 et 3 millions de livres sterling.

Ce ballon fait partie de l’histoire du football, c’est le bon moment pour le partager avec le monde entier ». Ce sont les mots de l’arbitre Ali Bin Nasser, propriétaire du ballon utilisé pendant les 90 minutes du match, l’un des plus emblématiques et controversés de l’histoire de la Coupe du monde. Maradon a a marqué le premier but avec sa main, puis s’est « racheté » avec le « but du siècle », en dribblant cinq joueurs adverses et le gardien Shilton.

Msn