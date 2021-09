Coup d’état en Guinée: Alpha condé capturé par des putschistes qui ont pris le pouvoir

Les forces spéciales guinéennes ont affirmé dimanche 5 septembre avoir capturé le président Alpha Condé et « dissoudre » les institutions, dans une video postée largement sur les réseaux sociaux.

« Nous avons décidé après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous (…), de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions ; nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes », dit un des putschistes en uniforme et en arme dans cette déclaration qui a aussi abondamment circulé sur les réseaux sociaux.

Déclaration du Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya le chef de cette opération qui a annoncé l’arrestation du Président Alpha Condé

« La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l’instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l’irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l’administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l’armée républicaine (…) à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée », explique encore ce même responsable militaire. « Nous appelons nos frères d’armes à l’unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également à rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. Nous n’allons pas refaire les erreurs du passé », prévient aussi ce militaire.

Dans une autre vidéo, non authentifiée dans l’immédiat, on peut voir des putschistes avec le président Condé. Ils lui demandent s’il a été maltraité, et Alpha Condé, en jeans et chemise dans un canapé, refuse de leur répondre.

Le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya formé à l’EAI de Thiès

L’auteur du putsch qui vient de renverser le président Alpha Condé n’est pas inconnu de l’armée sénégalaise. Ancien caporal-chef de la légion étrangère promu lieutenant-colonel de l’armée guinéenne, Mamady Doumbouya avait été repéré et envoyé par le président Alpha Condé au Sénégal en 2012-2013 pour y subir le Cours de formation des futurs commandants d’unité (CFCU) à l’Ecole d’Appliacation de l’infanterie à Thiès. A l’époque lieutenant, son principal instructeur était le capitaine Alassane Hann, un des plus grands baroudeurs de l’armée sénégalaise qui avait réussi des exploits peu communs en Guinée Bissau lors de l’« Opération Gabou».