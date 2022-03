La décision est tombé comme un couperet! , Pape Amadou Sarr n’est plus le délégué général a la DER/FJ ( Délégation générale a l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes). Le chef de l’Etat l’a limogé hier par décret présidentiel; l’annonce a été faite dans un communiqué du conseil des ministres du mercredi 9 mars 2022. Le gouvernement, lit-on dans le communiqué, a informé que c’est par décret n°2022-621 du 09 mars 2022, que le Président de la République Macky Sall « a mis fin aux fonctions de Monsieur Papa Amadou Sarr, Délégué général à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) ».

Un limogeage qui fait suite sans doute a ces propos tenus lors de la journée du 08 Mars, dans une vidéo devenue virale, le délégué général à la DER a tenu des propos qui ont choqué plus d’un. « Je ne comprends toujours pas qu’au 21e siècle au Sénégal, qu’on puisse encore sortir des inepties tel que non, ce n’est pas possible, les femmes ne peuvent pas serrer la main du marabout, du vieux. Elle ne peut pas être dans la même salle. Et pourtant le soir, elles peuvent serrer bien plus que la main », a d’emblée déclaré Papa Amadou Sarr. Il ajoute : « d’autres incongruités, j’ai dit que j’allais être provocateur, subsistent encore telles que : elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas avoir le même salaire que l’homme avec qui elle a fait les mêmes études. Elle a le même diplôme, la même expérience. Pour terminer je suis outré et choqué encore dire dans le Sénégal des profondeurs et ça c’est le travailleur de nos agriculteurs et de nos ingénieurs, elle ne peut pas être propriétaire ».

Sur le même registre, il ajoute : « Parce qu’elle n’a pas le droit d’être propriétaire d’une terre. Je pense que les choses sont en train d’évoluer ou elle ne peut pas hériter ou quand elle hérite elle a un tiers ou deux tiers. Parce que les hommes ont plus que les femmes si j’ai bien compris ». « Ce n’est pas acceptable », a commenté le responsable de la Der/Fj. « Etre sous les hommes au sens propre et au sens figuré, s’asseoir derrière les hommes si ce n’est pas la pièce à coté pour ne pas déranger les hommes ou encore salir ou suer les lieux car elles ne sont pas propres. Tiens donc c’est la même femme qui est impropre qui vous fait à manger qui vous sert à manger et qui partage votre lit le soir », a soutenu Sarr.

Ce dernier a présenté ses excuses après le tolet que ces propos ont suscité. Après avoir remercié le chef de l’Etat pour la confiance portée sur sa personne durant 4 années; « Mes propos servaient à présenter les conditions de travail dans lesquelles nous sommes et les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées pour accéder au foncier afin de travailler dans les meilleures conditions. Mais, ils ont choqué certains religieux et je m’en excuse et en tant que bon musulman et bon croyant, il y a des choses qu’on ne devrait pas remettre en question. Je ne le ferais pas », a ajouté M. Sarr, non sans préciser que ses propos « ont été sortis de leur contexte ».