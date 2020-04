Coronavirus Thiès : Les éleveurs de Ngoudiane demandent de l’aide

Share on Twitter

Share on Facebook

Ousmane Sow plaide pour le respect strict des mesures

Après une rencontre entre les éleveurs du Sénégal, le Président National de la Maison des Éleveurs, Ousmane Sow. En a profité pour demander à ses camarades, « le respect strict des mesures édictées par l’Etat. »

Selon lui, « ce qui est en train de se passer dans le monde, ne relève pas de leur volonté, mais de c’est la volonté divine. »

Parce que dira t-il, « là où ça a débuté, ils sont plus avancés que nous, économiquement, sur le plan sanitaire et partout. Mais n’empêche qu’ils ont subi les conséquences. Cela doit nous servir de leçon, nous les Sénégalais, pour qu’on puisse augmenter nos efforts. Car toute personne déclarée positive, sera isolée avec toute sa famille. Et personne ne le souhaite ».

Les éleveurs sont négativement très touchés par le Covid-19

Pour Ousmane Sow les gens ont compris la gravité de la situation, « dès lors qu’ils ont vu le Président de la République et son gouvernement prendre des mesures d’urgence » mais, ajoutera t-il, « nous demandons à l’Etat de nous aider, car on voit que les éleveurs sont très touchés par les retombées du Covid-19. »

Avec l’espoir que leurs doléances, seront prises en compte par les autorités avec lesquelles ils sont perpétuellement en contact, ils disent « avoir remis toutes les informations dont elles auraient besoin. »

« Le Président même sait que les éleveurs font partie des personnes qui doivent recevoir l’aide gouvernementale », a-t-il ajouté.

Avant de finir avec : « nous sommes dans une période de soudure. Avec les événements qui viennent, c’est-à-dire la « Korité », la « Tabaski » etc…, les animaux sont là et ils méritent de l’aide autant que nous, qui sommes des pères de famille ».