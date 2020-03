Coronavirus Thiès : Le groupe Allô Présidence contre la pandémie

Share on Twitter

Un groupe WhatsApp dénommé « Allô Présidence » est entré dans la danse, en s’impliquant dans la lutte contre le Coronavirus. Selon un de leurs porte-paroles, Babacar Faye, « la décision a été prise après une réunion qui a permis de définir le mode de participation à la lutte contre le Covid-19. »

C’est pour cela qu’ils ont pu réunir une somme assez importante pour acheter des détergents, eaux de javel, bouilloires etc. et les remettre aux Daaras. « Nous sommes des enfants de Thiès, c’est pour cela que nous avons décidé de nous aussi participer à la prévention. Nous vous exhortons aussi à formuler des prières pour que Dieu nous aide à éradiquer cette maladie car nous avons la conviction que les prières peuvent faire quelque chose. »

Nous donnerons notre contribution au moins à 30 Daaras

Leurs cibles sont clairement définies : « Nous donnerons notre contribution au moins à 30 Daaras au niveau de Thiès. Dix (10) dans la commune de Thiès-Est, dix (10) dans celle de Thiès-Ouest et dix (10) dans la commune de Thiès-Nord. » Pour montrer leur engagement, « Allô Présidence » s’est déplacé avec beaucoup de responsables : Cheikh Ndoye, Bass Seye, Bara Faye, Fallou Bane et Babacar Gueye Mbaye.

« Nous sommes vraiment contents »

Ce sentiment d’un des maitres coraniques semble unanimement partagé : « Nous rendons grâce à Dieu et vous remercions du fond du cœur ». Il expliquera d’ailleurs pourquoi : « nous sommes très content car ce que vous nous avez donné nous aidera beaucoup et participera efficacement à la prévention de la maladie en nous aidant à faire face. Nous prions pour que Dieu vous aide à accomplir vos objectifs ».

En effet, ils donnent le bon exemple car, « Pendant ces moments de panique, tous les croyants devraient s’en référer aux recommandations de Dieu », a ajouté un autre maître coranique bénéficiaire de la contribution dudit groupe.

Selon le maitre coranique établi entre Taxikaw et Nginth, « C’est vraiment important d’avoir décidé d’aider les Daaras, vous êtes les premiers contributeurs de notre Daara. Nous avons 15 ans d’existence et c’est une première pour nous. Nous vous en remercions du fond du cœur et prions que Dieu aide « le groupe Allô Présidence » sur tous les plans ».

Leur souhait ? Que tout le monde fasse pareil, en commençant chez soi et ensuite aider les nécessiteux pour pouvoir prévenir la maladie.