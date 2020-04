Coronavirus Thiès : Dr El hadji Malick Ndiaye fait la situation

Share on Twitter

Sur 26 cas positifs annoncés à Thiès, 19 sont guéris

A Thiès, la riposte contre le coronavirus semble donner des résultats probants. En effet, sur 26 cas positifs annoncés à Thiès, 19 sont actuellement guéris et libérés. Pour ceux qui restent, leur situation est stable et les docteurs espèrent leur guérison dans les prochains jours.

D’après les précisions du Dr Malick Ndiaye : « sur les 26 cas : 13 étaient à Mbour, 10 ici à Thiès et 3 à Popoguine. Avec le suivi, beaucoup d’entre eux sont maintenant guéris. »

Les 7 qui sont toujours suivis sont dans un état stable.

La stratégie au début de la pandémie à Thiès, a donc été la bonne, car tous les cas contacts avaient été mis en quarantaine, soit chez eux, soit dans les hôtels qui sont réquisitionnés par le Gouverneur.

Renfermer d’avantage l’axe Dakar-Thiès

Le plus encourageant, c’est que selon le Dr Malick Ndiaye : « d’ici vendredi prochain, tous les cas contacts épuiseront leur suivi et, si les résultats sont concluants, on pourra en déduire que la situation est stable. »

Cependant, pour maintenir la cadence, poursuit-il, « nous allons faire une recherche active de cas, en nous rapprochant de toutes personnes susceptibles d’avoir le Coronavirus au lieu d’attendre qu’elles viennent en nous. »

D’ailleurs, « on a déjà commencé la recherche, mais les résultats qu’on a eu jusqu’ici sont négatifs », a ajouté Dr Ndiaye, avant de conclure, ainsi : « j’invite le gouverneur à renfermer davantage l’axe Dakar-Thiès, parce qu’actuellement, la situation à Dakar est critique. »