CORONAVIRUS – THIES : DES CAS SUSPECTS DANS UN HOTEL

La panique s’est terriblement emparée de l’opinion à Thiès, depuis ce dimanche 8 mars, avec l’alerte qui a mobilisé un important dispositif de riposte, toute l’équipe de gestion du coronavirus au niveau d’un complexe hôtelier de la place, qui accueille des étrangers. Il s’agit de réels « cas suspects » exfiltrés dudit établissement hôtelier, aujourd’hui placé sous haute surveillance policière, et dont l’accès est strictement interdit à la presse.

C’est ce dimanche 8 mars que des étrangers de race blanche et métissée qui séjournent à Thiès depuis une semaine ont été exfiltrés de l’un hôtel où ils s’étaient installés au quartier Carrière, en centre-ville, et conduits à Dakar pour des tests sanitaires. L’un des sujets alités, qui des signes inquiétants, a beaucoup vomi. C’est vers les coups de 17 heures que les autorités sanitaires, avec des masques de protection, se sont déployées sur lesdits lieux pour les quadriller et y installer un périmètre de sécurité qui les isole des autres concessions du quartier. Un important dispositif en ressources humaines et logistiques. Et très vite, la panique de s’emparer des riverains qui, pris au dépourvu, et dans l’attendent de clarification de la part des autorités médicales qui font dans le mutisme, n’ont guère hésité à conclure à des « cas suspects ».

A Thiès, la vigilance est donc de rigueur pour éviter la propagation de la maladie. Selon nos sources, « rien n’a été négligé quant au dispositif mis en place ». Toutefois, force est de reconnaitre que Thiès, la région qui abrite la principale porte d’entrée aérienne du Sénégal, à savoir l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), est en alerte depuis l’apparition de l’épidémie du coronavirus au Sénégal. Dans cette ville-carrefour, les gens se disent « inquiets ». Ce malgré l’assurance du médecin-chef régional, Dr Malick Ndiaye, selon qui « La région de Thiès a déjà mis en place un dispositif opérationnel aussi bien dans le cadre de la sensibilisation sur la maladie que pour prendre en charge d’éventuels cas ».