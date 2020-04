Coronavirus Sénégal : Prolongation de la suspension des vols jusqu’au 31 Mai

Share on Twitter

Une mesure prise à la mi-mars qui devait prendre fin le 17 avril 2020

La suspension de l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination du Sénégal est prolongée jusqu’au 31 mai prochain.

Cette décision a été annoncée sur son compte twitter par Monsieur Alioune Sarr. Ministre des Transports aériens, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Pour rappel, cette suspension s’est d’abord appliquée à la France, l’Italie, l’Espagne. Et un certain nombre de pays d’Europe et d’Afrique du Nord, avant d’être généralisée.

A ce jour, le Sénégal a officiellement déclaré plus de 300 cas de contamination et deux décès depuis le 2 mars.

La suspension des liaisons aériennes a été une mesure salutaire

La suspension des liaisons aériennes fait partie d’une série de mesures prises par le gouvernement. Pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, comme l’instauration d’un couvre-feu nocturne. Aussi l’interdiction de circuler entre les villes, et la fermeture des écoles.

Grâce à cette mesure et d’autres, le Sénégal s’est jusqu’à présent gardé d’établir le confinement. Il représenterait un défi considérable dans ce pays pauvre, dont une bonne partie de la population vit au jour le jour.