Coronavirus Sénégal : La mise en garde du Président de la République

Arrestation et punition des personnes qui violent l’interdiction de déplacement

A travers une vidéo conférence, le Chef de l’Etat, Macky Sall, met en garde toutes les personnes qui violent l’interdiction de déplacement. Ces dernières doivent être arrêtées et punies, conformément à la loi. Ensuite, Macky Sall, a aussi réitéré son appel par rapport au port du masque.

D’après le Président de la République, « afin que tous ceux qui violent la loi par le non-respect de l’interdiction de faire du transport interurbain. Sauf autorisation express, soient mises aux arrêts, conformément à la législation et traduisent devant les juridictions du pays ». Il ajoute avoir « reçu les assurances sur la gestion de la maladie en ce moment au Sénégal. Et sur les moyens mis en œuvres, au niveau de l’Etat, également par la mobilisation des personnels de santé et de l’action sociale. Qui, jour et nuit, accompagnent les malades mais aussi donnent du soutien psychologique. »

Il ne faut pas baisser la garde

Les professionnels de la santé maitrisent parfaitement la situation

Et de ce point de vue, continue-t-il « je pense que les professionnels de la santé maîtrisent parfaitement la situation. Ce qui ne veut pas dire, qu’il nous faut baisser la garde. Et c’est pour moi l’occasion de lancer un appel encore pour une fois, à nos compatriotes. Pour qu’ils renforcent la vigilance, qu’ils continuent à respecter les gestes barrières, qu’ils évitent les déplacements non-essentiels et surtout, qu’ils portent le masque. Et qu’ils évitent vraiment, tout rassemblement qui pourrait être une source de contamination au niveau communautaire.