Coronavirus, quels risques de séquelles chez les contaminés par le Covid-19 ?

À ce jour, les professionnel en savent un peu plus sur les risques de séquelles chez les patients atteints par la Covid-19. D’abord, l’agueusie (perte du goût) et l’anosmie (perte de l’odorat) font partie des symptômes, mais aussi des séquelles provisoires. Les patients sont aussi très fatigués, parfois au point d’être en incapacité d’effectuer les tâches quotidiennes. En effet, l’organisme lutte contre le virus, entraînant un affaiblissement physique assez important, pendant un temps limité. Des études sont en cours pour évaluer les dangers potentiels après une réanimation. Il n’est pas rare de constater des atteintes pulmonaires après avoir développé une forme grave de Covid-19. C’est l’arbre respiratoire (poumons, bronches, bronchioles et alvéoles), qui est susceptible de subir d’importants dégâts. Les échanges gazeux (oxygène et dioxyde de carbone) sont moins efficaces, d’où une oxygénation plus difficile. L' »orage de cytokines », cette réponse immunitaire trop puissante contre une infection, peut engendrer des troubles cardiovasculaires et des dysfonctionnements cérébraux. Des myocardites et des infarctus du myocarde pourraient bien faire parti des dommages collatéraux, notamment dus à la formation de caillot sanguin. Il existerait, selon un constat fait dans un hôpital de New-York, des risques d’insuffisance rénale. Cette pathologie apparaîtrait plutôt chez les personnes obèses ou diabétiques. En outre, certains patients sont agités après une réanimation, et peuvent être dans la confusion. Cette désorientation peut être le résultat des effets secondaires liés au traitement et au fait d’être plongé dans un coma artificiel pendant une réanimation.

Et sur le long terme ?

Une fatigue assez importante est ressentie, car la réanimation est une épreuve pour le corps du patient qui la subit. Pour les éventuelles séquelles sur le long terme, les professionnels de santé n’ont pas encore suffisamment de recul. Des études ont mis en évidence certains risques de complications, notamment des défaillances de certains organes. Par exemple, il peut y avoir un risque d’insuffisance rénale. Tout ce que savent les médecins pour le moment, c’est que le chemin vers une guérison complète, suite à une réanimation, est long et difficile, mais possible. L’équipe de santé fait toujours de son mieux pour prendre en charge le patient, et ainsi réduire les risques de séquelles. D’une personne à une autre, les risques sont plus ou moins élevés. De plus, un risque n’est jamais une certitude.