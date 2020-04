CORONAVIRUS : Quand Bill Gates prédisait la pandémie

Share on Twitter

Le concepteur de Microsoft Bill Gates, par le biais de sa puissante Fondation, exhorte une collaboration internationale contre le virus de corona.

Ce 10 octobre 2019, à Lyon (France), Bill Gates invite la communauté internationale à la conjugaison d’un effort commun pour vaincre le Covid-19.

A lui tout seul, le deuxième homme le plus friqué de la planète, roulant sur une fortune de 100 milliards de dollars, ancien Président Directeur Général d’un des bijoux de l’industrie américaine du software, disposant de réseaux planétaires et d’une extraordinaire force de frappe de sa Fondation philanthropique lourde d’un fonds de 40 milliards, équivaut une entreprise de «soft power» mondiale.

Des fonds de la Fondation Gates pour un effort mondial dans la fabrication de vaccin

Une puissance incommensurable destinée à la guerre contre le Covid-19. « 250 millions de dollars » de fonds mobilisés par la Fondation Bill et Mélinda Gates, dans le dopage des efforts de recherche sur les vaccins, les traitements et les diagnostics au niveau global. Sans perdre de vue l’aide au renforcement des efforts de détection et de confinement dans les pays très sous-développés.

De Bill Gates, beaucoup auront gardé le souvenir de l’universitaire «nimbus», excellent en équations