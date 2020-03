Coronavirus: PAPE MALICK SY : «J’ai peur et je sais pourquoi»

«J’ai peur, et je sais pourquoi, j’ai mes propres raisons». Ce sentiment émane de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Le marabout, suite à l’invite du Chef de l’Etat adressée aux chefs religieux, relative aux mesures sur la suspension de tous les rassemblements publics, annonçait le report de la « ziara » annuelle de Tivaoaune qui était prévu ce dimanche 15 mars 2020.

«Avec la pandémie du coronavirus je suis sous l’emprise d’un sentiment d’angoisse, ce qui ne m’est jamais arrivé de la vie», a dit Pape Malick Sy. Dans un langage codé, le marabout semble avoir quelques peu décortiquer les raisons de ses pressentiments.

Et de mettre l’accent sur le fait que « la seule voie de salut pouvant nous permettre de récolter le pardon d’Allah Tout-Puissant, c’est de nous ressaisir. Que les cœurs se retrouvent dans la voie du bien. Tant qu’on ne le fait pas, les maux vont davantage se corser ». Selon le marabout, « au-dessus de la pandémie du coronavirus, plane une autre maladie plus dangereuse, celle des maux de notre société ».

Il invite les uns et les autres à la culture de la paix et du vivre ensemble. Et de mettre l’accent sue « la miséricorde, la dimension de la construction et de la préservation de la paix, la cohabitation pacifique des gens, la nécessité d’assoir une unité entre eux et de s’unir autour de l’essentiel, pour garantir la sécurité, empêcher la violence, certaines attitudes gratuites qui prennent des proportions inquiétantes dans le pays, la nécessité d’éviter les divergences, les querelles, les déchirements dans les milieux politique, familial et social».

Il a rappelé « la paix qui a toujours régné entre « nos guides religieux d’hier », une attitude qui est « le fruit de la parfaite compréhension et de la parfaite intelligence avec lesquelles les leaders religieux ont su à la fois collaborer ensemble quand il le fallait, parler quand il le faut pour rappeler les principes de collaboration, de respect mutuel, de tolérance religieuse, qui sont les fondements de la société sénégalaise et qui nous valent le respect et l’attention du monde entier ».

En effet, y a de quoi avoir peur», au moment où le monde baigne dans un obscurantisme et une dégradation continuelle des mœurs, où la déchirure prime sur l’union, la discorde sur la concorde et la cohabitation.