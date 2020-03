Coronavirus : L’intérieur du pays sous la hantise

A Tambacounda (sud-est du Sénégal), la peur du coronavirus y gagne du terrain. Après le décès d’un touriste français âgé de 77 ans, les autorités administratives et sanitaires sont inquiètes au point de mettre en quarantaine une dizaine de touristes et environ trente (30) personnes se trouvant dans l’établissement hôtelier où a séjourné le touriste.

Les résultats des tests réalisés par l’Institut Pasteur de Dakar sont attendus aujourd’hui. Selon la presse, le défunt a ‘’quitté la France il y a moins de dix jours’’, raison pour laquelle ‘’les gens ont tout de suite pensé au Covid-19’’. ‘’Au centre hospitalier de Tambacounda, c’est la peur bleue qui se lit sur les visages’’, après la mort du ressortissant français.

Un autre suspect dans la région de Kolda

Tout au sud, dans la région voisine de Kolda, un autre touriste français est également mis en quarantaine. Selon le médecin chef de la région, le Docteur Yaya Baldé, le cas est arrivé à Dakar le 27 février et séjourne dans cette ville depuis le 3 mars. Ce n’est qu’hier, mardi, en milieu de journée, qu’il a commencé à montrer quelques symptômes inquiétants. On est dans une zone de tourisme et de chasse très prisée qui demande alors des précautions particulières.

Les autorités sanitaires ont cependant pris immédiatement leurs dispositions, après avoir été alertées. Notamment pour procéder à sa mise en quarantaine et faire les prélèvements nécessaires au test de l’Institut Pasteur dont les résultats sont attendus dans les prochaines heures.