Coronavirus : Le Sénégal suspend ses vols en provenance et à destination de 7 pays contaminés

Suite aux instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens a tenu, ce lundi 16 Mars 2020, avec ses services et ceux du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, une réunion d’évaluation du dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus, autrement appelé COVID-19.

Sur ce, le gouvernement décide de se « barricader » en prenant de nouvelles mesures qui s’ajoutent à celles déjà prises par le président Macky Sall. Il s’agit de la suspension des vols en provenance et à destination des pays contaminés de l’Europe dont la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique et le Portugal. Cette mesure concerne également les pays du Maghreb que sont l’Algérie et la Tunisie, la réciprocité ayant déjà été appliquée au Maroc quand il a fermé ses frontières. Ces mesures ne concernent pas cependant les vols cargo et les vols d’évacuation sanitaire.

Le communiqué du Ministère du Tourisme et des Transport Aériens

« Sur recommandation du Comité national de Gestion des Épidémies, en vue d’atténuer, voire éradiquer la circulation de cas importés, occasionnée par les vols internationaux, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens a décidé de suspendre toutes les lignes aériennes en provenance et vers les destinations ci-dessous :

– Europe : la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal ;

– Maghreb : l’Algérie et la Tunisie.

Cette mesure de suspension prendra effet à partir du mercredi 18 mars 2020, à 23 heures 59 minutes, pour une durée de trente (30) jours.

Ne sont pas concernés, les vols d’évacuation sanitaire ainsi que les vols cargos pour lesquels la durée d’escale est réduite au strict minimum ; les équipages devant rester à bord.

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens rappelle que, pour le Royaume du Maroc, les vols sont suspendus depuis dimanche 15 mars 2020, à zéro heure une minute ».