CORONAVIRUS L’ancien Premier Ministre Abdoul Mbaye En Phase Avec Le Président Macky Sall

A peine l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a-t-il demandé, au Président de la Republique, Macky Sall, de « prendre ses responsabilités en reportant toutes les manifestations religieuses », qu’il voit, moins de 24 heures après, son vœu se réaliser. Et de souligner, après avoir eu gain de cause : « Le Chef de l’Etat a décidé aujourd’hui de suspendre toutes les manifestations publiques, une décision saluée par l’opposant. Les bonnes décisions viennent d’être prises face à la propagation du coronavirus au Sénégal. Nous adressons nos félicitations à Macky Sall et appelons tous nos compatriotes au respect de ces décisions indispensables pour préserver nos vie et celle des autres ».

Share on: WhatsApp