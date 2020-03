Le Sénégal vient d’enregistrer deux autres cas de personnes atteintes du coronavirus. Une information livrée par le ministère de la Santé et de l’Action Sociale le mercredi 4 Mars 2020.

Il s’agit d’une femme âgée de 68 ans. Elle a été testée positive du virus. Cette dernière est l’épouse du deuxième patient âgé de 80 ans, déjà diagnostiqué positif au Sénégal du Covid-19.

De même, une Anglaise de 33 ans en provenance de Londres, arrivée au Sénégal depuis le 24 février 2020, est aussi porteuse du virus.

Donc, on dénombre au Sénégal deux (2) hommes et deux (2) femmes atteints par la maladie, mais leur état est stable pour le moment selon le ministère.

Un conseil présidentiel d’urgence pour riposter contre le coronavirus

Pour rappel, le chef de l’Etat a présidé lundi, un conseil présidentiel d’urgence sur le coronavirus, une réunion au cours de laquelle il a ‘’validé’’ le plan de riposte contre la maladie et le budget prévu pour le mettre en œuvre (plus d’un milliard FCFA).

La poursuite des actions de renforcement du système d’alerte précoce et du contrôle sanitaire aux points d’entrée, particulièrement à l’Aéroport International Blaise Diagne, est également annoncée par le ministère de la santé et de l’action sociale.

Le bilan publié par l’OMS

Selon un bilan publié ce mardi 3 mars par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 90.893 cas de coronavirus ont été ‎recensés dans le monde. Ils ont causé la mort de 3.110 personnes. Hors de la Chine, qui a recensé 129 cas le même jour, 1.848 cas ont été dénombrés dans 48 pays. Et 80 % de ces ‎cas se trouvent dans trois pays seulement : la Corée du Sud, l’Iran et l’Italie. ‎ Vingt-et-un pays ont annoncé avoir recensé leur premier cas de coronavirus, et ‎122 autres déclarent n’avoir décelé aucun cas.