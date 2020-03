Coronavirus: Qu’est-ce qui caractérise cette nouvelle maladie ?

Le Coronavirus (surnommé Covid-19) appartient à une famille de virus plus ou moins sévères : selon les informations disponibles sur le site du gouvernement, <<ils peuvent provoquer de simples rhumes ou des pathologies plus lourdes telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).>> Le nouveau coronavirus découvert en 2019 a été baptisé SARS-CoV-2 et la maladie qu’il entraîne, CoVid-19.

D’où vient-il ?

<<Le SARS-CoV-2 a été découvert pour la première fois au mois de décembre 2019 dans la ville chinoise de Wuhan, dans la province de Hubei.>> Les experts s’accordent à dire que la source de ce virus est animale : <<les premiers cas de malades identifiés s’étaient en effet tous rendus au Huanan Seafood Market, un marché de poissons et de fruits de mer où étaient également vendus des animaux vivants.>>

<<Une thèse d’autant plus probable que l’épidémie de SRAS en 2002-2003 et celle de MERS en 2012 étaient respectivement associées aux civettes et aux dromadaires. Si l’animal responsable de la transmission du nouveau coronavirus à l’homme n’a à ce jour pas encore été identifié, plusieurs pistes ont été soulevées, notamment celles de la chauve-souris, du serpent et du pangolin.>>

Quel est le mode de transmission ?

Pour la transmission interhumaine, c’est-à-dire de personne à personne, <<la maladie se transmet par les voies respiratoires, par les postillons (éternuements, toux).>>

Dans les conditions <<on considère qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion en l’absence de mesures de protection.>>

Aucun autre mode de transmission n’a à ce jour été identifié. Il est donc peu probable que la maladie se transmette par l’eau, ou encore par les colis en provenance de Chine, comme le craignaient certaines personnes.

Quels sont les symptômes du Covid-19 (2019-nCoV) ?

<<Les symptômes évoquent principalement une infection respiratoire aiguë (fièvre, toux), mais desdifficultés respiratoires et desanomalies pulmonaires détectables radiologiquementsont également décrites, ainsi que des formes plus sévères.>>

Dans ce cas-là, <<le patient peut présenter une détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë, voire une défaillance multiviscérale pouvant entraîner un décès.>>

Existe-t-il un vaccin contre le Covid-19 ?

Les vaccins contre la pneumonie , comme le vaccin antipneumococcique et le vaccin contre Haemophilus influenza type B (Hib), ne protègent malheureusement pas contre le coronavirus. Le Covid-19 est tellement nouveau et spécifique qu’il faut élaborer un vaccin qui lui est propre. Les chercheurs travaillent toujours à sa mise au point. Selon l’Institut Pasteur, le vaccin, si on le trouve, ne serait pas disponible avant l’automne 2021.

Quelles sont les recommandations pour prévenir l’infection ?

Le gouvernement a émis des consignes sanitaires afin de prévenir l’infection à CoVid-19. Celles-ci sont valables pour tous les autres types d’infection respiratoire :

Se laver les mains régulièrement ;

Tousser ou éternuer dans son coude ;

Utiliser des mouchoirs à usage unique ;

Porter un masque quand on est malade, son efficacité n’ayant pas été démontrée sur les personnes non malades.