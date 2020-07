Corona-party » aux USA: Des adolescents se lancent dans l’organisation de soirées pour infecter plus de personnes possible

Alors que le nombre de contaminations au coronavirus vient d’atteindre un nouveau record aux États-Unis, de jeunes américains se lancent dans un jeu dangereux. Dans l’Alabama, des adolescents organisent des « covid-parties », dont l’objectif ahurissant est d’infecter le plus de personnes possible.

Lors de ces soirées, au moins une personne porteuse avérée du virus est conviée. À leur arrivée, les invités paient leur entrée et placent cet argent dans un pot. Le premier d’entre eux qui attrape le covid, intentionnellement donc, rafle la mise.

Pour éviter toute « tricherie », les organisateurs réclament même la certification par un médecin de la contamination.

Irresponsables

« Nous pensions que ce n’était qu’une rumeur au début », raconte à CNN Sonya McKinstry, conseillère municipale de la ville de Tuscaloosa, où ces fêtes ont lieu. « Nous avons fait nos recherches. Et non seulement cela nous a été confirmé par des cabinets médicaux, mais aussi par les autorités de l’État ». Plusieurs fêtes du genre ont eu lieu ces dernières semaines dans la région, confirme l’élue, et sûrement beaucoup plus dont les autorités n’ont pas encore eu vent.

«Je suis furieuse qu’un virus aussi sérieux et mortel soit considéré de la sorte », enrage la conseillère. « Ce n’est pas uniquement irresponsable. Ils peuvent contracter le virus mais aussi le ramener à la maison et infecter leurs parents ou leurs grands-parents».

Pour contrer ce phénomène de « corona-parties », la ville s’apprête à durcir les mesures de contrôle. Par ailleurs, la réglementation de l’état impose déjà une quarantaine de 14 jours à tous ceux qui sont infectés. En cas de violation, les amendes peuvent aller jusqu’à 500$.

En Alabama, 38.962 cas de contamination ont été confirmés. Le covid-19 a fait au moins 972 décès dans cet État du sud-est du pays.