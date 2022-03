Ce jeudi 17 mars 2022, la mairie de la ville de Thiès a eu l’honneur d’accueillir dans ses locaux Son Excellence Safwat Ibraghith, Ambassadeur de la Palestine au Sénégal. Cette visite s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations de coopération décentralisée entre la ville de Thiès et l’ Etat de la Palestine. Et se décline en deux volets : D’une part, Son Excellence , Safwat Ibraghith s’est félicité du nouveau maire en l’occurrence Dr Babacar Diop, récemment élu à l’issue des dernières locales.

Pour l’hôte de la capitale du rail, ces résultats ont donné des signes de renouveau par la ville de Thiès « Et une grande importance pour le Sénégal », a – t- il assuré. Et d’autre part, « Cette visite consiste à relancer ce partenariat existant depuis 2015 et qui est maintenant officialisé » a soutenu Son Excellence, Safwat Ibraghith. Et cette belle coopération décentralisée entre la ville de Thiès et la Palestine a été matérialisée par la signature d’un accord de jumelage entre la ville d’ Al Khalil en Hébron qu’est la deuxième grande ville en Palestine.

Après avoir souhaité la bienvenue à l’hôte, le maire de Thiès Dr Babacar Diop avait du mal à cacher son sentiment de fierté d’avoir accueilli un si honorable partenaire au développement, l’Ambassadeur de la Palestine au Sénégal. « Et surtout quand il s’agit d’une visite de travail et d’amitié qui consiste à raffermir les relations de coopération entre nos deux villes jumelles, Thiès et Al Khalil », a magnifié le successeur de l’ancien maire Talla Sylla.