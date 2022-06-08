L’ambassadeur de la Namibie au Sénégal, a rendu une visite de courtoisie et d’amitié au maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, ce mercredi 8 juin 2022. L’hôte de l’édile de la capitale a été reçu avec tous les honneurs.
Au cours des échanges fructueux, plusieurs sujets ont été abordés par les deux autorités, ils ont échangés sur les formes de coopération pour explorer les opportunités dans les domaines de la culture, de l’éducation , du sport, de l’agriculture afin de créer des emplois pour les jeunes de Thiès.
Tête à tête, L’ambassadeur de la Namibie a réaffirmé les liens entre les deux peuples qui s’articulent au principe de la responsabilité et surtout du devoir de solidarité. Selon lui, la Namibie continue à renforcer les liens de fraternité qui existent depuis l’indépendance.
Sur ce, il insiste sur les échanges entre les deux peuples pour consolider le dialogue dans le vivre ensemble, le partage des richesses culturelles, entre autres.
Pour sa part, le maire Babacar Diop a annoncé une foire internationale qui permettra aux artisans Thiessois de vendre la destination de cette ville historique qui regorge de beaucoup de potentialités. « La première édition aura dans la capitale du rail », a – t – il laissé entendre.
Par ailleurs, concernant la structuration des économies pour nouer un partenariat d’échange économique sur le marché mondial, les deux personnalités ont trouvé un accord pour parapher un pacte qui va concrétiser cette volonté citoyenne. « Nous avons décidé de jumeler la ville de Thiès avec une ville de la Namibie », a – t – il ajouté.
Всем привет!
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Большинство иностранных наёмников, воевавших за Украину, уже уничтожили, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Сенсаций.Нет
Общая численность наемников на Украине сократилась с 6,6 до 3,5 тыс. человек.
ФАН
Министерство обороны 2 июня сообщило, что основная часть наемников, которые воевали на стороне Украины, была уничтожена российскими войсками и техникой.
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«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа компании Orsted в Дании
« Газпром » полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg & Service, а также Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила российская компания в Telegram.
РИА Новости
«Газпром» также полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях.
RT на русском
Дания предупредила о том, что не станет платить за газ в рублях и о существующем риске прекращения поставок.
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Из-за отказа переходить на оплату в рублях «Газпром» уже приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу, Финляндию и Нидерланды.
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В 1896 году между Англией и Занзибаром (Танзания) произошла самая короткая в истории война.
25 августа 1896 году скончался занзибарский султан Хамад ибн Тувайни. Возглавляемое им правительство было пробританским. Собственно, Британская империя и посадила на трон Тувайни. Предположительно, султана убил его двоюродный брат Хамуд ибн Мухаммад и сразу же провозгласил себя новым правителем Занзибара. Англичанам это очень не понравилось, потому что на регион также претендовала Германия, а Мухаммад был немецким ставленником.
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В 1896 году между Англией и Занзибаром (Танзания) произошла самая короткая в истории война.
25 августа 1896 году скончался занзибарский султан Хамад ибн Тувайни. Возглавляемое им правительство было пробританским. Собственно, Британская империя и посадила на трон Тувайни. Предположительно, султана убил его двоюродный брат Хамуд ибн Мухаммад и сразу же провозгласил себя новым правителем Занзибара. Англичанам это очень не понравилось, потому что на регион также претендовала Германия, а Мухаммад был немецким ставленником.
[url=https://mega555kf7lsmb54yd6etzginolhxxi4ytdoma2rf77ngq55fhfcnyidonion.com]https://mega555kf7lsmb54yd6etzginolhxxi4ytdoma2rf77ngq55fhfcnyidonion.com[/url]